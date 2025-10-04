Lautaro Martinez, attaccante e capitano dell'Inter, presenta così ai microfoni di Inter TV la sfida di oggi contro la Cremonese: "Dobbiamo avere la stessa voglia e determinazione che abbiamo mostrato fin dall'inizio. Oggi affrontiamo un avversario che sta bene, è in forma, quindi dobbiamo stare attenti e dare il massimo"

Cosa bisogna temere della Cremonese?

"Sono una squadra fisica, con dei buoni principi. Dobbiamo essere concentrati dal primo minuto, essere attenti e cercare di approfittare quando abbiamo la palla".

Importante avere tante alternative in attacco?

"Molto, quando tanti giocatori diversi segnano gol si hanno più possibilità di vincere. Bisogna continuare a lavorare così".