C'è anche Denzel Dumfries nella formazione ideale della seconda giornata di Champions League stilata dalla UEFA. Il neerlandese, autore del gol del momentaneo 2-0 nel match contro lo Slavia Praga, guadagna la nomination con questa motivazione: "Il terzino dell'Inter ha segnato e ha anche dato una mano in difesa, contribuendo al secondo clean sheet consecutivo nella convincente vittoria contro lo Slavia Praga".