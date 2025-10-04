"Se ho fatto da chioccia a Bonny ed Esposito? Penso che prima di tutto siano due grandissimi ragazzi, si sono integrati subito alla grande. Sono forti, si meritano quello che stanno facendo. Anche Thuram mi ha detto che sono 'quello delle prime volte' perché lo feci segnare a San Siro". Così Federico Dimarco, a DAZN, a margine di Inter-Cremonese 4-1.
Cosa ha in più questa Inter?
"Stiamo lavorando bene da inizio anno, poi ci sono stati due passi falsi e non potevamo permettercelo. Continuiamo come stiamo facendo, oggi abbiamo fatto una partita impressionante, siamo stati dominanti, creando tanto. Peccato aver preso gol. In questo ciclo di partite, a partire dalla Juve, siamo ripartiti alla grande".
Non sei velocissimo, ma arrivi sempre prima degli altri? E come fai a fare quegli assist?
"Cerco sempre di rubare il tempo di gioco all'avversario, lo facciamo bene come squadra. Sono messo bene con la postura, così ho 2-3 giocate diverse".
Altra gara da 90', non capitava da tanto...
"Da tanto (ride, ndr). Io ho risposto semplicemente a una domanda, non posso dire nulla sui quattro anni di Inzaghi. Mi sono sempre trovato benissimo, ne ho sempre parlato benissimo".
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
