Cristian Chivu parte dall'atteggiamento della sua squadra per commentare con DAZN Inter-Cremonese 4-1: "Per una volta mi prendo quanto di buono abbiamo fatto - la premessa del tecnico romeno -. Siamo stati dominanti, ci siamo divertiti. Abbiamo avuto il piglio giusto, siamo stati ordinati, fatto le riaggressioni bene segnando di nuovo sulle pressioni. Il gol subito? Vabbé, niente, pazienza. Mi prendo 85' di tanta qualità, di aggressività. Sono contento per questo gruppo che sta lavorando sodo per raggiungere gli obiettivi".

Cosa le rimane dopo questa serata?

"Possiamo migliorare, ma bisogna anche essere contenti di ciò che stiamo facendo. Siamo riusciti a dare continuità di risultati, a trovare felicità e passione nel fare le cose. Mi ha fatto piacere vedere la squadra che ha giocato bene e si è divertita".

E' difficile migliorare dopo una prestazione così.

"La perfezione non esiste e non la stiamo cercando. Cerchiamo di divertirci con responsabilità. Dovevamo avere pazienza. nell'attacco al blocco basso, fare le giuste riaggressioni. Però devo sempre trovare qualcosa da dire alla squadra, sicuramente la troverò".

A Bonny cosa dice?

"Sono felice per lui, per il gol, per la buona prestazione che ha fatto aiutando la squadra. Lì davanti abbiamo due giovani e due esperti che alzano l'asticella. Tutto il gruppo è felice per tutti i giovani che stanno facendo".

Dumfries era incazzato.

"Fa bene a essere incazzato, deve esserlo. E' giusto che si incazzi con me, col mondo e con chi gli pare. Denzel è una bravissima persona, a me non ha detto niente. Ha dato un pugno al pallone, lo rivedo ora, ma non significa niente. E' un giocatore importante per noi e per la sua Nazionale. Sono felice di ciò che sfa facendo, ma può dare di più come gli altri".

Guarderà Juventus-Milan?

"Guardo la NFL, grazie".