"A Cristian Chivu in tanti hanno fatto il funerale troppo preso. E invece ha tirato dritto per la sua strada senza farsi influenzare dalle critiche e ora si iniziano a vedere i risultati come testimoniano le quattro vittorie di fila tra campionato e Champions. Il bello viene adesso". Questa è la convinzione espressa da Francesco Colonnese, doppio ex della gara di questa sera Inter e Cremonese, che ai microfoni di Tuttosport applaude i nerazzurri per l'ottimo momento attuale: " Stanno giocando bene e ho notato che si è creata una forte unione di gruppo. Vedo lo spogliatoio contento di Chivu, con tutti i giocatori che mi sembrano molto più coinvolti nel progetto, Cristian sta facendo maggior turnover, dando spazio un po' a tutti e facendo sentire ogni elemento protagonista".

Parlando di difensori, inevitabile un giudizio su Manuel Akanji, che in pochissimo tempo si è preso un ruolo da titolare inamovibile nello scacchiere nerazzurro: "Ero sicuro del valore dello svizzero, quindi non sono stupito affatto del suo avvio brillante. Anzi, dico di più: l'Inter ci ha guadagnato nel cambio con Benjamin Pavard. L'addio del francese tra l'altro non si è neanche notato; Akanji ha dato maggior solidità e temperamenti al reparto difensivo. Lo vedo più forte e strutturato, tanto che è sempre uno dei migliori nonostante sia arrivato a Milano l'ultimo giorno di mercato. In più l'ex City ha ottimi piedi e sa accompagnare l'azione dalle retrovie: caratteristica questa che mancava al suo predecessore". Oltre a lui, c'è l'inossidabile Francesco Acerbi: "Resta un totem, nonché uno dei leader della squadra. Bisogna tenerselo stretto, al di là della questione anagrafica. Quando gioca bene Acerbi, Inter gira al massimo. Non può essere un caso".

Non mancano le note dolenti, a partire da Piotr Zielinski: "Gioca sulle uova: purtroppo finora è stato una delusione. C'erano grandi aspettative al momento del suo acquisto, ma dopo l'addio al Napoli non ha più riptetuto le annate brillanti della stagione in nerazzurro". L'infortunio di Thuram rischia di pesare in maniera determinante nella rincorsa alla vetta? "Sicuramente la ThuLa restala miglior coppia-gol della Serie A, ma ritengo l'attacco nerazzurro forte anche nelle alterati ve quest'anno. Ho molta fiducia in Pio Esposito: è davvero forte e si è inserito benissimo. La cosa che mi ha impressionato di Pio è il non aver avvertito minimamente il salto dalla Serie B all'Inter. Gioca senza pressioni nonostante le grandi aspettati ve che lo circondano".