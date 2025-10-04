Federico Dimarco ha parlato nel post-partita di Inter Cremonese ai microfoni di Inter Tv: "Abbiamo fatto una grande partita, siamo stati dominanti dall'inizio alla fine ed è stato ottimo per vivere sereni la sosta. Per me è importante, al di là del singolo conta la squadra, la prestazione è stata grandissima. L'avversario sulla carta è ostico, siamo stati bravi e abbiamo creato tanto. Dobbiamo chiudere le partite prima. Siamo stati sul pezzo sin dall'inizio, abbiamo soffocato la Cremonese, non riuscivano ad uscire, siamo stati bravi sotto tutti i punti di vista. Ora la nazionale? Noi dobbiamo vincere".