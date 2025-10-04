Intervistato dall'Ansa, l'Assessore alle Opere Pubbliche e Mobilità del Comune di San Donato, Massimiliano Mistretta ha parlato della sentenza emessa dal Tar che ha imposto una brusca frenata dell'iter per la riqualificazione dell’area San Francesco, rimasta in standby, per via della convezione urbanistica del 1993 che vincolava l'area interessata. "Abbiamo preso atto della sentenza del Tar e delle implicazioni tecniche. Stiamo valutando le strade percorribili in questi giorni, consultando gli avvocati del Comune" ha detto l'Assessore Mistretta, prima di tranquillizzare chi tiene al progetto.

C'è preoccupazione?

"Non serve, la cosa importante è che si realizzi uno sviluppo di qualità per l’interesse dei cittadini poiché è un area fortemente degradata per cui serve una soluzione. L’interlocuzione è aperta. Ci siamo confrontati recentemente proprio per il progetto di sviluppo. L’idea potrebbe essere quella di creare il polo dedicato alle giovanili del club rossonero. Un’ipotesi che trova il favore del Comune".