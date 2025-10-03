Aleksandar Stankovic si è preso il Club Brugge e sarà difficile schiodarlo dal suo posto da titolare. Ne è convinto Hein Vanhaezebrouck, allenatore e opinionista per Het Niewusblad, che nello stilare la formazione ideale della setimana di Pro League punta con decisione sul talento di scuola Inter: "È diventato silenziosamente un giocatore chiave per il Club Brugge. Bisogna davvero tenerlo d'occhio per vedere quanto è bravo, perché si sacrifica completamente per la squadra. Gioca sempre velocemente, con uno o due passaggi, e non perde quasi mai il possesso palla. Di conseguenza, non si fa notare. Ma è anche quasi sempre posizionato correttamente, il che gli permette di giocare bene in difesa. Stankovic non uscirà mai dalla squadra titolare del Club Brugge, anche se Onyedika tornasse. Ho capito che l'Inter lo ha venduto con un'opzione di riacquisto. Sospetto che eserciteranno quella clausola. L'Inter avrà anche visto quanto bene ha giocato all'Atalanta".