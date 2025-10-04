Tocca a Davide Nicola, allenatore della Cremonese, presentarsi davanti ai cronisti nella sala conferenze di San Siro per un ulteriore commento di questa gara contro l'Inter. Ecco le sue parole che FcInterNews.it vi riporta col proprio inviato:
Che analisi fa della partita?
"L'Inter ha vinto meritatamente, ma la Cremonese è venuta qui per fare la sua partita. Nel fare questo ci siamo accorti della qualità e fisicità dell'Inter, che l'anno scorso faceva la finale di Champions mentre noi facevamo i playoff di B. Il loro livello è ancora elevato per noi, però abbiamo scoperto Barbieri e Faye. Noi dobbiamo costruire la stagione puntando su tutti gli effettivi. Sapendo di incontrare una squadra che veniva a pressarti abbiamo capito come costruire da dietro e creare spazi ma a volte abbiamo difettato, così come nei calci piazzati quando abbiamo anche subito tanti controcross e con quella qualità rischi di pagare dazio. Ma la squadra mi è piaciuta, non si è depressa, abbiamo fatto gol e potevamo farne un altro; sappiamo che dobbiamo crescere e migliorare ancora, abbiamo la certezza che col lavoro limeremo un po' questo livello".
L'approccio è stato un po' leggero? Dopo la sosta comincerà un campionato duro come si aspetta?
"Me lo aspetto come tutti, già essere riusciti a fare qualcosa è una spinta. Ma le partite le devi capire nel momento in cui le vivi; l'Inter ha presentato una squadra molto forte, noi non siamo in grado di usare tutti gli effettivi ma non dobbiamo rinunciare a fare le nostre partite. Stiamo crescendo nel saper giocare e tenere palla, nel primo tempo abbiamo fatto fatica perché l'Inter portava 5-6 giocatori sulla nostra linea difensiva, ma non ci sono troppi giri di parole. In poche faranno punti contro l'Inter. Da questa partita abbiamo imparato che si possono fare meglio alcune cose ma anche voler rimanere sempre in partita, se vuoi fare gioco sporco la mentalità deve essere quella. Più stai in partita più puoi gioire dopo visto che le occasioni arrivano".
La sosta arriva nel momento giusto o prevale la voglia di riscatto?
"La sconfitta per 4-1 contro l'Inter non è gravosa, mi concentro sulle potenzialità nostre attuali e le cose che l'Inter ci ha fatto scoprire che dobbiamo migliorare. C'è anche un Faye che è entrato bene, un Barbieri che abbiamo recuperato. La sosta serve a migliorare la condizione fisica fino a quando porteremo tutti allo stesso livello e a lavorare come stiamo facendo. Sapendo che con squadre così devi fare qualcosa in più. Perdere 4-1 con l'Intrer ci sta alla grande".
FcIN - Quale aspetto di questo avvio di stagione la rende più fiducioso per il futro?
"Non guardo una partita per essere fiducioso, mi concentro sull'obiettivo finale. Questo inizio è stato merito dei ragazzi, ma a me interessa l'obiettivo finale. Avere nove punti vuol dire che qualcosa è stato fatto, perdere 4-1 con l'Inter ci sta viste le qualità in gioco; loro hanno un obiettivo diverso dal nostro e mezzi diversi dal nostro. Ma dobbiamo sapere che non bisogna mai darsi per vinti di fronte a certe squadre, ma se migliori in certe cose puoi sapere di ottenere punti con squadre così".
Vardy è sembrato già sul pezzo e anche Faye e Barbieri si sono visti.
"Certo, chi è entrato è sembrato già sul pezzo. Questo è quello che vogliamo, abbiamo il coraggio di puntare sui giovani. Devi fare qualcosa in più con squadre come l'Inter ma se lo fai devi sapere che ti esponi a ripartenze. Chi è entrato coem Vardy e Vandeputte ha fatto bene, Vardy è un comabttente. Cercando di riempire l'area abbiamo trovato la rete, non è cosa di poco conto. Possiamo fare male agli avversari ma con avversari così dobbiamo essere pressoché perfetti".
Quanto hanno influito gli errori dei singoli?
"Come concetto non individuamo mai l'errore del singolo, perché poi si vede quello determinante. Guardiamo cosa ci ha portato a perderle palla, analizziamo gli errori per non farli più volte perché se no non hai appreso il concetto. Ci sta fare errori con questa Inter e perdere con questi avversari qui, ma mi è piaciuto sapere che abbiamo altre risorse e possiamo fare male agli altri. Anche sapendo di non poter prendere punti".
C'è stato forse un errore tecnico sul 2-0.
"Sono stati tranquilli a spiegarcelo, poi non influisce sulla partita in sé. Siamo stati fermati per un controllo VAR, comunque credo conti quella verifica. Non c'è problema, non sono determinanti per la partita ma possono confondere".
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
Altre notizie - L'avversario
Altre notizie
- 22:20 Liverpool, momento 'no': perde anche allo Stamford Bridge contro il Chelsea, terza sconfitta in sette giorni
- 22:05 Oliveira: "Il Cagliari se l'è giocata con l'Inter. Senza l'infortunio di Belotti le cose potevano cambiare"
- 21:50 Wullaert eletta MVP di Inter-Ternana: "Felice per i tre punti. Andremo avanti così"
- 21:36 Il sorriso di un brillante Bonny per il premio di MPV: "Ciao interisti, sono felice"
- 21:21 Inter-Cremonese, la moviola - Gara tranquilla per Feliciani: solo due gialli nel finale. Dubbi sul contatto Sucic-Bonazzoli
- 21:13 videoInter-Cremonese 4-1, Tramontana: "Uno spettacolo! Ci siamo divertiti tutti. Grande Bonny, bene Barella play"
- 21:06 Cremonese, Grassi in conferenza: "Dell'Inter mi piace come fanno girare la palla. Anche se..."
- 21:01 Chivu in conferenza: "La sosta? Me la godo. Mi piace vedere la squadra che sta facendo bene la riaggressione"
- 20:52 Chivu a ITV : "Felice per Barella, cercava il gol da tempo. Inter seria e divertente, orgoglioso dei ragazzi"
- 20:46 Chivu a DAZN: "85' di qualità, pazienza per il gol subito. Dumfries fa bene a essere incazzato. Juve-Milan? Guardo la NFL"
- 20:39 Cremonese, Nicola in conferenza: "Perdere 4-1 con l'Inter ci sta. Da questa partita impariamo una cosa"
- 20:31 Barella a DAZN: "Contento per il gol, ci siamo divertiti. Bonny dà il massimo, avevamo bisogno di gente così"
- 20:27 L'MVP Bonny a DAZN: "Ringrazio Chivu, per me conta averlo come allenatore. Barella regista? Sempre da 10"
- 20:25 Cremonese, Nicola a DAZN: "L'Inter è molto forte, contro avversari così diventa tutto più difficile"
- 20:21 Dimarco a ITV: "Abbiamo soffocato la Cremonese, non riusciva ad uscire. Grandissima prova"
- 20:18 Dimarco in conferenza: "Ho sofferto un po' ma ora ne sto uscendo. Fare prestazioni di alto livello aiuta"
- 20:11 Dimarco a DAZN: "Oggi gara impressionante. Io in campo ancora 90'? Di Inzaghi ho sempre parlato benissimo"
- 20:03 Inter-Cremonese, chi è stato il migliore? Cliccate e votate
- 20:00 Inter-Cremonese, le pagelle - Bonny a grande richiesta, Barella come Calha. Bastoni guadagna centimetri
- 19:58 Poker servito per l'Inter di Chivu: Cremonese travolta con un secco 4-1, i nerazzurri alla sosta col sorriso
- 19:55 Rivivi la diretta! Il POST PARTITA di INTER-CREMONESE: ANALISI e PAGELLE. Collegamento in DIRETTA dallo stadio
- 19:53 Inter-Cremonese, Fischio Finale - In vetta per una notte: poker e dominio, Bonny e soci applicano il 'Chivu-pensiero'
- 19:02 De Vrij prima del secondo tempo: "Siamo a metà dell'opera, non dobbiamo abbassare i ritmi"
- 17:47 Lautaro a DAZN: "Esposito e Bonny importanti. La mia forma? Quando uno non segna, si dicono certe cose..."
- 17:40 Marotta a DAZN: "Scetticismo su Chivu? Siamo abituati, abbiamo avuto coraggio. San Siro, ora inizia un percorso difficile"
- 17:28 Cremonese, Giacchetta a DAZN: "Contenti di giocare contro i campioni dell'Inter, ci fanno alzare il livello"
- 17:24 Cremonese, Johnsen a DAZN: "Oggi abbiamo grandi motivazioni, ma sarà difficile. Ruolo? Nicola mi lascia libero"
- 17:05 Serie A, colpo del Lecce a Parma. La Lazio riprende il Torino al 103' con un rigore di Cataldi: 3-3 pazzo all'Olimpico
- 16:53 Lautaro a ITV: "Serviranno voglia e determinazione. Importante avere tante alternative in attacco"
- 16:48 Perinetti: "Napoli favorito, ma l'Inter ha la rosa più forte. Negli ultimi anni è stata l'unica a fare strada in Champions"
- 16:34 videoMondiale 2026, svelato il pallone ufficiale TRIONDA. Infantino: "Iconico, è una meraviglia"
- 16:20 Ass. Opere Pubbliche San Donato: "Preso atto della sentenza del Tar. Valutiamo le strade senza preoccupazione"
- 16:05 Inter Women a valanga contro la Ternana, Piovani: "Brave a tutte le ragazze, ma guai a mollare"
- 15:50 Lombardo ricorda: "Fu un giovanissimo Piero Ausilio a scoprirmi. Mancini mi fece esordire come altri giovani"
- 15:36 Xavi: "Prima dell'arrivo di Guardiola, ebbi la chance di andare all'Inter. Ma il mio cuore ha sempre voluto il Barcellona"
- 15:22 Nazionale, forfait di Mattia Zaccagni: Gattuso chiama Roberto Piccoli
- 15:08 Sky - Calhanoglu verso la panchina: al suo posto Barella. Si scalda Frattesi, Bonny avanti rispetto a Pio
- 14:54 Juventus, Tudor: "Preoccupato per i gol presi? Mi preoccupa tutto e niente. Spero che domani Modric faccia cag***e"
- 14:40 L'Inter Women sventola una manita alla Ternana e si prende i primi tre punti in Serie A
- 14:12 Il commovente saluto di Zanetti a papà Rodolfo: "È la legge della vita, ma ci sarai sempre. Sei il mio idolo"
- 13:57 Niente Nazionale per Pavard, 'colpa' anche di De Zerbi? Alonzo: "Come lo considera? Gli cambia sempre ruolo"
- 13:43 Silooy: "Chivu è sulla strada per essere un grande allenatore". Poi su Dumfries: "È diventato come Superman"
- 13:28 Primavera - Lazio-Inter, Up&Down - Marello il migliore, Ballo appannato, Putsen impalpabile
- 13:14 Denzel Dumfries nel Team of the Week di Champions: "Segna e dà una mano in difesa"
- 13:01 L'Inter Primavera non riesce a rialzarsi: a Formello la Lazio vince 1-0, decide Gelli
- 13:00 Allegri tiene i piedi a terra: "Come sta il Milan dopo il Napoli? Non abbiamo vinto il campionato..."
- 12:45 Colonnese: "A Chivu hanno fatto il funerale troppo presto. Akanji meglio di Pavard, di Esposito mi impressiona..."
- 12:31 TS - La Super League ora tratta con la UEFA. L'obiettivo è una Champions ancora più grande
- 12:17 CdS - Chivu vuole la quinta vittoria di fila per chiudere il mini-ciclo: al rientro dalla sosta tre trasferta di fila
- 12:02 Via alla Serie A Women, l'Inter di Piovani ospita la Ternana all'Arena: le ufficiali. Viljhalmsdottir out
- 11:48 Corsera - Chivu e l'arte della manutenzione dell'Inter. Questa stagione non sarà noiosa
- 11:33 Repubblica - Con Chivu è addio comfort zone: che differenza rispetto agli anni di Inzaghi
- 11:19 Detruyer: "Inter grande salto della mia carriera. Per me è famiglia, qualità e divertimento"
- 11:04 Scaroni: "Nuovo stadio operativo nel 2030? L'idea è quella. Ci aspettiamo un aumento dei ricavi"
- 10:50 Sala: "Se Milano vuole dirsi moderna, deve ammettere che il Meazza ha i suoi anni". Poi replica a La Russa
- 10:37 TS - Chivu venerdì a Bengasi con un blocco dell'Inter U23. Sarà rinviata la gara col Renate
- 10:23 Spinaccè: "All'Inter ho imparato una cosa. La sfida più importante? Contro il Trabzonspor, contesto pazzesco"
- 10:09 Carlos Augusto: "L'Inter per me è tutto. Chivu grande allenatore, fa star bene il gruppo. A Barella ruberei..."
- 09:55 TS - Riecco Lautaro: il Toro si è sbloccato e adesso punta l'Olimpo dei goleador nerazzurri
- 09:40 Zerbin: "All'Inter ho tanti ricordi belli, da raccattapalle ho seguito l'anno del Triplete. San Siro è speciale"
- 09:26 GdS - Chivu 'vede' la vetta: un successo per volare primo per una notte. Al romeno non piace azzannare il futuro
- 09:12 Qui Cremonese - Anche Terracciano e Audero ai box: tra i pali ci sarà Silvestri. Recuperati Sarmiento e Vardy
- 08:58 GdS - Lautaro infinito, quanti partner d'attacco: da Icardi e Lukaku a Dzeko e Thuram. Ora dovrà trascinare Bonny e Esposito
- 08:43 CdS - Chivu lancia Bonny: il francese vince il ballottaggio con Esposito. Previsti altri cambi di formazione
- 08:29 GdS - Calhanoglu in forte dubbio: ballottaggio tra Frattesi e Sucic. Senza il turco il play sarà Barella
- 08:15 Preview Inter-Cremonese - Thuram ko, c'è Bonny. Chivu insiste col turnover
- 00:45 Marianella su Pio Esposito: "L'Inter sapeva fosse bravo, forse non così. E su Bonny..."
- 00:20 Under 19, Cocchi e Cerpelletti tra i convocati di Bollini per la doppia amichevole con la Scozia
- 00:00 Cresce l'Inter, cresce Cristian Chivu