Nel consueto video editoriale per FcInterNews, Filippo Tramontana ha commentato la vittoria per 4-1 dell'Inter contro la Cremonese.

"Grande Inter, grande vittoria, grande prestazione. Ci siamo divertiti tutti. Serata tranquilla così come contro lo Slavia. Peccato per il gol subito, ma questo non toglie la grande partita. Grande prestazione di Bonny e di Lautaro, bravissimo Dimarco. Barella torna al gol, anche lui una grande partita davanti alla difesa. E' stato uno spettacolo, vedere l'Inter giocare così è una gioia per gli occhi. Potevamo fare 8 gol".