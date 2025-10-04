Ci siamo, l'Inter Women di Gianpiero Piovani fa finalmente il suo debutto nella Serie A Women, torneo per il quale quest'anno la squadra nerazzurra nutre grandi ambizioni. Per questa prima giornata, l'avversaria è la neopromossa Ternana: fischio d'inizio 12:30 all’Arena Civica Gianni Brera. Gara che l'Inter affronterà senza l'islandese Karolina Vilhjalmsdottir, uno dei colpi di mercato estivi delle nerazzurre. Terzetto di difesa inedito con l'inserimento di Irene Santi come braccetto destro. 

Queste le formazioni ufficiali scelte da Gianpiero Piovani e Antonio Cincotta:

INTER (3-4-1-2): 1 Rúnarsdottir; 6 Santi, 24 Milinkovic, 5 Andrés; 13 Merlo, 27 Csiszar, 21 Tomaselli, 22 Schough; 7 Bugeja; 31 Wullaert, 9 Polli.

In panchina: 12 Piazza, 32 Belli, 3 Bowen, 4 Pleidrup, 11 Van Dijk, 14 Robustellini, 16 Tomasevic, 18 Glionna, 20 Detruyer, 33 Bartoli, 44 Consolini.

Coach: Gianpiero Piovani

TERNANA (4-3-3): 13 Ghioc; 22 Erzen, 4 Pacioni, 24 Massimino, 18 Vigliucci; 27 Di Giammarino, 3 Breitner, 20 Pellegrino Cimò; 11 Pirone, 15 Ferraresi, 10 Paloma.

In panchina: 1 Bartalini, 5 Peruzzo, 6 Corrado, 8 Pastrenge, 12 Ciccioli, 14 Porcarelli, 17 Labate, 19 Quazzico, 21 Petrara, 23 Regazzoli, 29 Soares Martins, 55 Ripamonti.

Coach: Antonio Cincotta

Arbitro: Riccardo Dasso. Assistenti: Tomasi-Sadikaj Quarto Ufficiale: Bruschi

Data: Sab 04 ottobre 2025 alle 12:02
