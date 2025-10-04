Ieri è stato svelato TRIONDA, il pallone marchiato Adidas che verrà utilizzato al Mondiale 2026. 'TRIONDA' può essere tradotto dallo spagnolo come 'tre onde' e, insieme ad altre caratteristiche di design uniche e innovative, celebra il fatto che, per la prima volta, tre Paesi - Canada, Messico e Stati Uniti - si uniscono per ospitare la competizione.

Questa notizia fa seguito ad altri recenti eventi di grande rilevanza legati al torneo, tra cui la presentazione delle mascotte ufficiali, la notizia che la FIFA donerà un dollaro al Fondo FIFA per l'educazione dei cittadini globali per ogni biglietto venduto per la Coppa del Mondo FIFA 26 e l'annuncio che oltre 4,5 milioni di tifosi provenienti da 216 paesi e territori hanno partecipato al sorteggio Visa Presale Draw, la prima di diverse fasi di vendita dei biglietti per l'evento tanto atteso.

"Il Pallone Ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026 è arrivato ed è una meraviglia - ha dichiarato il Presidente della FIFA Gianni Infantino -. Sono felice e orgoglioso di presentare TRIONDA. Adidas ha creato un altro pallone iconico per la Coppa del Mondo FIFA, con un design che incarna l’unità e la passione dei Paesi ospitanti del prossimo anno: Canada, Messico e Stati Uniti. Non vedo l’ora di ammirare questo splendido pallone gonfiare le reti. Il conto alla rovescia verso la più grande Coppa del Mondo FIFA di sempre è iniziato, e la palla ha già cominciato a rotolare!".

Il design vivace del pallone presenta una combinazione di colori rosso, verde e blu che rende omaggio ai tre paesi ospitanti, mentre una nuovissima struttura a quattro pannelli con geometria fluida riproduce le onde a cui fa riferimento il nome del pallone. Questi pannelli si uniscono formando un triangolo al centro del pallone, in riferimento alla storica unione delle tre nazioni ospitanti.

L'iconografia che rappresenta ciascun paese ospitante adorna il pallone, con la foglia d'acero per il Canada, l'aquila per il Messico e la stella per gli Stati Uniti, mentre le decorazioni dorate rendono omaggio al Trofeo della Coppa del Mondo FIFA, sottolineando l'importanza del palcoscenico offerto dal torneo di punta della FIFA.

TRIONDA vanta diverse innovazioni chiave in termini di prestazioni. La struttura a quattro pannelli incorpora cuciture volutamente profonde, creando una superficie che produce una stabilità ottimale in volo, garantendo una resistenza sufficiente e uniformemente distribuita mentre il pallone viaggia nell'aria. Inoltre, le icone in rilievo, visibili solo da vicino, migliorano la presa quando si colpisce il pallone in condizioni di bagnato o umidità.

La tecnologia Connected Ball è nuovamente presente nel pallone ufficiale della Coppa del Mondo FIFA, con un chip sensore di movimento all'avanguardia da 500 Hz che fornisce informazioni dettagliate su ogni elemento del movimento del pallone. Questa tecnologia invia dati precisi al sistema di assistenza video arbitrale in tempo reale, migliorando il processo decisionale degli arbitri, anche in relazione agli episodi di fuorigioco.