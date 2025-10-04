È Dennis Tørset Johnsen il giocatore della Cremonese che si presenta ai microfoni di DAZN prima dell'imminente match contro l'Inter: "Nicola mi lascia libero in campo, mi piace giocare come seconda punta. È il mio ruolo preferito", sottolinea il norvegese.

La Cremonese ha vinto qui solo nel 1992, può essere una motivazione in più?

"Sì è una grande motivazione, ma oggi sarà difficile. Abbiamo una grande motivazione, speriamo di andare bene. Restare imbrattuti? Speriamo".