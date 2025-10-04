È Federico Dimarco il giocatore dell'Inter che arriva in conferenza stampa all'interno di San Siro per parlare di quanto visto questa sera nella gara contro la Cremonese. Queste le sue parole raccolte dall'inviato di FcInterNews.it:

Partita sontuosa la tua, dal primo all'ultimo minuto. Sei tornato quello che volevi essere avendo ritrovato tutto?

"In questo periodo ho sofferto un po', anche lavorando non riuscivo ad uscire dal momento di difficoltà. Penso che mister e compagni mi stiano aiutando a uscire poi più fai prestazioni di alto livello più è facile uscirne".

Che convinzioni vi dà questo momento che vivete in questa lotta Scudetto?

"Dal ritiro stiamo lavorando bene, secondo me dobbiamo chiudere le partite. Però va bene, oggi era importante vincere. Ho visto una squadra dominante fino alla fine".

Avete fatto un bello scatto.

"Stiamo lavorando bene e i risultati si vedono".

Rispetto al passato il fatto di sapere la formazione solo tre ore prima vi aiuta a rimanere sul pezzo?

"Certo, perché tutti siamo pronti, lavoriamo bene e in sintonia. Lavoriamo tutti in questa direzione".