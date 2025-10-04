In vista del debutto in Serie A dell'Inter Women di Gian Piero Piovani che avverrà questo pomeriggio contro la Ternana, il Matchday Programme di Inter-Cremonese ospita anche un'intervista a Marie Detruyer, centrocampista belga arrivata lo scorso a Milano, che racconta come l'Inter per lei sia stata una delle sfide più grandi da affrontare: "È stata la mia prima esperienza all'estero in un grande club, e come è giusto che sia ha richiesto un periodo di ambientamento. È stato sicuramente un grande salto per la mia carriera".

Cos'è per Marie l'Inter? "Si può riassumere con tre parole: famiglia, qualità e divertimento. Ci sono molte compagne che sanno creare un clima positivo. Se potessi rubare le qualità di qualcuna? Prenderei la velocità di Tessa Wullaert o Anna Maria Serturini".