Il sabato della Serie A si apre con un pazzo 3-3 tra Lazio e Torino e il colpo in trasferta del Lecce al Tardini di Parma. All'Olimpico di Roma, Marco Baroni sfiora lo scherzo dell'ex, ma viene raggiunto in pienissimo recupero da un rigore di Danilo Cataldi, assegnato dopo una lunga consultazione dell'arbitro col VAR. In precedenza i granata, in vantaggio con Simeone e poi superati dalla doppietta di Cancellieri, si erano portati momentaneamente sul +1 grazie ai gol di Adams, al 73', e di Coco venti giri d'orologio più tardi.

La squadra di Eusebio Di Francesco trova la prima vittoria in campionato battendo nello scontro diretto i i ducali con una rete di Riccardo Sottil, dando continuità di risultati dopo il pareggio strappato in extremis domenica scorsa contro il Bologna.