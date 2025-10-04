Faccia a faccia col suo più recente passato in programma per domani all'Allianz Stadium per Massimiliano Allegri, dove andrà in scena Juventus-Milan, gara valida per la sesta giornata di Serie A EniLive che l'allenatore dei rossoneri, dal lungo passato in bianconero, presenta in conferenza stampa a Milanello.

È l'ultima partita prima della sosta. Una sosta positiva sarebbe importante...

"È una bella partita. Per noi è importante fare un altro passo in avanti contro una squadra che si giocherà lo scudetto fino alla fine. Dovremo essere bravi".

Domani è una partita speciale per lei...

"È stata una settimana normale per me. Domani conta la partita, i sentimenti ci sono ovviamente dopo 8 anni di Juve, spero di fare 8 anni anche al Milan. Domani è una partita importante contro una squadra che non ha mai perso. Sarà una bella partita da giocare".

Che sogni ha per il futuro?

"Domani c'è una partita, poi ce ne sarà un'altra. Si parla tanto di progetti, ma nel calcio conta vincere le partite, altrimenti non vai da nessuna parte".

Com'è il momento del Milan dopo il Napoli?

"La Juve ha un punto in meno e domani c'è lo scontro diretto. Dobbiamo continuare a lavorare. Manca ancora tanto, dobbiamo fare un passo alla volta, non abbiamo vinto il campionato o raggiunto la Champions. Serve equilibrio".

Che stagione è? Andrete avanti a giocare così?

"Stiamo giocando in questo modo al momento, magari tra tre mesi giocheremo diversamente e farò altre scelte. L'unica cosa che non cambia è l'obiettivo finale e arrivare a marzo in buona posizione per giocarci qualcosa".