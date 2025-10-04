"Che gara sarà domani io non lo so, non ho la sfera di cristallo, ma il Milan è una squadra di primissimo livello, ha un grande allenatore, grandi giocatori. Sono in un buon momento. Giochiamo a casa nostra. Vogliamo fare una bella gara". Inizia così la sua conferenza stampa alla vigilia di Juventus-Milan, l'allenatore dei bianconeri, Igor Tudor che alla vigilia del match contro i rossoneri ha presentato la sfida valida per la sesta giornata di campionato tornando anche su temi che hanno riguardato il derby d'Italia come ad esempio i gol presi. Poi fa il suo auspicio per il faccia a faccia con la squadra di Allegri.

Come state vivendo questo momento?

"Certo manca la vittoria. Io voglio sempre analizzare la prestazione e abbiamo fatto due grandi partite per Atalanta e Villarreal, meritavamo di vincere. In queste due partite ho visto la squadra in crescita".

Come risponde a chi parla di una Juve incompiuta?

"Noi non possiamo avere più identità di questa, perché sono sei mesi che giochiamo così. Il Milan ha la sua identità".

Quanti margini di miglioramento ha la Juve?

"Non lo so, vediamo domani. Io penso che si possa fare una bella gara. Noi dobbiamo giocare con le squadre e dobbiamo annullare le loro".

È preoccupato per i gol presi?

"A me preoccupa tutto e niente".

Manca esperienza?

"Con 4/5 giocatori di trent'anni puoi migliorare la gestione della partita. Il calcio a volte è inspiegabile".

Su Modric?

"Ho giocato anche in nazionale con Modric. Lui ha fatto la storia del nostro popolo e nessuno sarà mai così. Lui ha 40 anni gioca ad altissimi livelli e sono orgoglioso di lui. Speriamo che domani faccia caga*e (ride ndr)".