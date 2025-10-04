Passano gli anni e cambiano gli attaccanti, ma la certezza in casa Inter ha un nome e un cognome: Lautaro Martinez. La Gazzetta dello Sport dedica oggi un pezzo al capitano nerazzurro, all'ottava stagione a Milano e pronto questa sera ad affiancare Ange-Yoan Bonny, ennesimo partner d'attacco avuto nel lungo periodo del Toro a Milano.

"All’Inter - ricorda oggi la rosea - ha iniziato (mal) sopportando le bizze del connazionale Mauro Icardi e della signora Wanda, poi si è incastrato come fossero due metà di una mela con Romelu Lukaku, un tempo amicone e ora avversario con cui non si degna nemmeno di uno sguardo. Per un biennio la classe lucida di Edin Dzeko lo ha aiutato a brillare ancora di più, poi dall’estate 2023, con lo sbarco di Thuram, all’Inter è solo e soltanto ThuLa: è la coppia della seconda stella, ma pure quella della notte nera di Monaco". Senza contare le altre seconde linee, ultime i vari Arnautovic, Correa e Taremi.

Adesso il roster interista prevede in rosa anche l'ex Parma, che oggi dovrebbe essere titolare al fianco dell'argentino, e il baby bomber Francesco Pio Esposito: Lautaro avrà non solo il compito di giocarci insieme, ma anche di fargli da 'consigliere' per tenerli con i piedi per terra.