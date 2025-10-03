Quando tornerà a cantare la Curva Nord interista? Tempistiche certe, al momento, non ce sono, anche se sembra che non manchi molto per vedere rianimarsi la parte più calda del tifo nerazzurro. Sicuramente bisognerà far passare la sosta, visto che domani sera, a San Siro, continuerà a regnare il silenzio nel secondo anello verde, come svelato da Nino Ciccarelli, uno degli esponenti della CN: "Mi state chiedendo in tanti se sia vero o no (che tornerà la Curva, ndr). Io una cosa posso dirvela: quando torneranno in Curva le bandiere e gli striscioni, la Curva comincerà a cantare. Incrociamo le dita, sicuramente non sarà con la Cremonese. Ma incrociamo le dita, vedremo quello che succederà", il messaggio mandato su Instagram.
Sezione: Copertina / Data: Ven 03 ottobre 2025 alle 16:30
Autore: Redazione FcInterNews.it / Twitter: @Fcinternewsit
Autore: Redazione FcInterNews.it / Twitter: @Fcinternewsit
