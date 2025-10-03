La nuova Champions League avrebbe portato a un risultato forse impensabile fino all’anno scorso: il Barcellona è pronto a sfilarsi dal progetto della Super League portato avanti fino a oggi. A riportarlo è la radio catalana RAC1. Il club catalano, infatti, valuta positivamente i cambiamenti portati dalla UEFA nel panorama calcistico europeo, apprezzando come il massimo organo sia riuscito ad accontentare le società che richiedevano una valorizzazione maggiore della Champions attraverso ricavi più alti, raggiunti proprio grazie al cambiamento di format introdotto nella scorsa stagione.

Per tutto questo, il presidente Joan Laporta in prima persona ritiene che non sia più necessaria farsi promotore di una nuova competizione gestita dai club; segnale, questo, di un rinnovato rapporto positivo fra il Barcellona e Nyon, e forse la presenza del presidente Aleksander Ceferin al Montjuic per la sfida di Champions fra i blaugrana e il PSG di Nasser Al Khelaifi, da sempre contro la Superlega, era legata anche a questo discorso.