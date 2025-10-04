L'Inter U20 di Carbone non vince più. A secco da due mesi in campionato, i giovani nerazzurri perdono anche contro la Lazio fuori casa. Il primo tempo è stato positivo, poi, quando le energie sono venute meno, ecco la zampata di Gelli a regalare i tre punti ai biancocelesti. Ecco i nostri Up&Down.
RISING STAR
Morello - Sicuramente il più in palla dei nerazzurri. Sulla sinistra riesce più volte ad arrivare al cross, combinando bene con Zouin e trovando lo spazio per rendersi pericoloso. Spesso i suoi traversoni non trovano nessuno in area, ma comunque impensierisce e non poco la difesa laziale.
UP
Cerpelletti - Quando l'Inter riesce a gestire il gioco, è perchè il suo capitano detta i ritmi con sicurezza. Bene nel primo tempo, poi, con la stanchezza che subentra, cala nella seconda frazione. Comunque una prestazione solida, da regista vero.
Lavelli - In una partita in cui l'Inter U20 non ha praticamente tirato mai in porta, lui fa a sportellate, protegge palloni, fa salire la squadra. Sicuramente non riesce a creare granché da solo. La sensazione, però, è che più di così, con i palloni ricevuti, fosse difficile fare.
DOWN
Putsen - La sua è una partita anonima. Non trova mai la posizione per rendersi pericoloso, toccando pochi palloni e non incidendo sulla gara. Nel primo tempo, poi, avrebbe l'occasione per sbloccare la partita in mischia. Il tiro al volo non era facile, ma si poteva sicuramente fare meglio.
Ballo - Il peggiore in campo dei nerazzurri. Assente in fase di spinta, riesce raramente ad arrivare al cross. Si addormenta poi sul gol decisivo di Gelli, perdendosi il taglio sul secondo palo che consente all'avversario di fare 1-0 a porta vuota.
Autore: Alessandro Savoldi
