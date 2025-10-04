Una partita intensa, vissuta costantemente sul filo dell'equilibrio. Il quarto anticipo del sabato tra Atalanta e Como termina con un pareggio: finisce 1-1 il confronto della New Balance Arena. Apre le marcature Samardzic al 6', un quarto d'ora più tardi Perrone trova il jolly con una trivela probabilmente involontaria, che bacia il palo e s'infila alle spalle di Carnesecchi. Nel secondo tempo tante rotazioni e qualche spunto, ma nessun acuto decisivo. Un punto a testa prima della sosta per le nazionali.