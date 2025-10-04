Buona la prima in campionato dell'Inter Women di Gian Piero Piovani che timbra l'esordio stagionale in Serie A Femminile con una vittoria roboante inflitta alla Ternana. Finisce 5-0 all'Arena Civica, dove ad inaugurare la classifica delle marcatrici è Martina Tomaselli al decimo minuto di gioco. Poco dopo lo scoccare della mezz’ora dal fischio d’inizio, Eleonora Pacioni rimedia un doppio giallo dopo un fallo su Csiszar che vale l'espulsione alla capitana ospite dopo un fallo che non lascia dubbi a Dasso dopo la prima storica chiamata di FVS in Serie A Femminile. Leggerezza che lascia in inferiorità numerica la squadra di Cincotta per più di un tempo, complicando non poco la vita alle compagne. Sul concludere del primo tempo Bugeja raddoppia il risultato mettendo il tabellino momentaneamente sullo 2-0. Nella ripresa è Tomasevic a riaprire le danze, seguita qualche minuto dopo da Wullaert che al 58esimo cala il poker. Al 89esimo arriva anche la firma della neo-arrivata Van Dijk ed è manita nerazzurra.