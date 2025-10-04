"Cosa rappresenta oggi l’Inter per te?". È questa la prima domanda rivolta a Carlos Augusto, protagonista del MatchDay Programme del club nerazzurro nelgiorno della sfida di campionato contro la Cremonese: "Direi tutto, è una squadra che mi ha aperto le porte di grandi competizioni e della Nazionale - ammette il brasiliano -. È un grande Club, da piccolo seguivo i brasiliani nerazzurri come Adriano, Maicon, Julio Cesar e oggi per me scendere in campo con questa maglia è un onore".

Che allenatore è Cristian Chivu?

"Ha fatto la storia dell’Inter, è stato un grande calciatore ed è un grande allenatore, un tecnico che sa far stare bene il gruppo: abbiamo totale rispetto per lui".

Quale qualità ruberesti ad un tuo compagno di squadra?

"Prenderei il controllo palla e l’intelligenza calcistica di Barella".