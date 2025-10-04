Per commentare il momento del Cagliari, con riferimento in particolare all'ultimo match contro l'Inter, Cagliarinews24.com ha ascoltato l'ex attaccante rossoblu Luis Ayrton Oliveira: "L’inizio della stagione è stato molto buono, i rossoblù se la sono giocata a viso aperto con tutti, cosa che non succedeva gli altri anni! La strada presa è quella giusta, penso che ai tifosi abbia fatto male perdere all’ultimo secondo con il Napoli. Detto questo poi il Cagliari ha reagito alla grande, in questo momento vedo bene la squadra e Pisacane. Lui gli sta dando qualcosa in più, è da anni che non si vedeva un Cagliari a questi livelli. L'ultima partita? Si sapeva che avrebbe vinto l’Inter, ma il Cagliari se l’è giocata; se non si fosse fatto male Andrea Belotti le cose sarebbero potute cambiare. Sul primo gol non c’è stata la chiusura difensiva per evitare l’autogol, però il Cagliari mi sta piacendo perché prova sempre a giocarsela".