"Anche noi difensori ci divertiamo, soprattutto quando giochiamo bene, creiamo occasioni e facciamo gol. Però siamo a metà dell'opera, non dobbiamo abbassare il ritmo. Dobbiamo avere la stessa concentrazione che abbiamo avuto nel primo tempo". Così Stefan de Vrij, parlando a DAZN, al rientro dagli spogliatoi, poco prima della ripresa di Inter-Cremonese.