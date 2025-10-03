Per festeggiare l'inizio dell'anno scolastico, 500 bambini delle scuole di Cremona hanno avuto un regalo speciale: è stato infatti concesso loro di assistere all'ultimo allenamento della Cremonese di Davide Nicola prima della partita di domani sera a San Siro contro l'Inter. I piccoli tifosi grigiorossi si sono accomodati sulla tribuna dedicata a Gianluca Vialli e hanno vissuto l'allenamento come una vera e propria partita di campionato, dall’ovazione per l’ingresso in campo dei giocatori ai tanti cori cantati durante le esercitazioni.

Il tutto rientra nel progetto 'Buona Scuola', che prevede la consegna nei prossimi giorni a tutti gli alunni delle scuole primarie di Cremona di un quaderno ad anelli ufficiale grigiorosso con cui vivere una grande stagione tra i banchi di scuola.