L’Inter Women vince la prima gara stagionale della Serie A Femminile, inaugurata proprio nel lunch match di oggi dalla squadra di Gianpiero Piovani contro la Ternana. Una vittoria che i nerazzurri hanno sottoscritto con una manita che non lascia spazio all’immaginazione, risultato che Tessa Wullaert, eletta MVP della sfida valida per la prima giornata di campionato, commenta brevemente a caldo nell’immediato post-match.

"Ciao nerazzurri, sono molto felice per questi tre punti, per la vittoria e per il gol. Noi andremo avanti così e ci vediamo mercoledì. Forza Inter" dice l'attaccante ai canali ufficiali del club.