Il prossimo 10 ottobre, l'Atletico Madrid e l'Inter anticiperanno la sfida di Champions League che le vedrà di fronte prossimamente sfidandosi durante la pausa per le Nazionali in un'amichevole da giocare a Bengasi, in Libia. La notizia, anticipata dal giornalista iberico Ruben Uria in Spagna, viene riportata in Italia dall'agenzia Nova, che parla di intesa raggiunta tra il Fondo per lo sviluppo e la ricostruzione della Libia e le due società. L’intesa è stata sottoscritta dal direttore della Cooperazione internazionale del Fondo, Ageila El Alabar, su istruzioni e sotto la supervisione del direttore generale, Belgassem Haftar.

Gli accordi prevedono l’organizzazione di un incontro amichevole tra le due squadre valido per l’assegnazione della 'Coppa della Ricostruzione', in programma venerdì 10 ottobre 2025 alle ore 18:00 presso lo Stadio internazionale di Bengasi. Secondo le autorità libiche, l’iniziativa rientra nelle attività promosse dal Fondo per valorizzare le infrastrutture sportive ricostruite e rilanciare l’immagine della città dopo gli anni di conflitto. Il Benghazi International Stadium, che ospiterà la partita, è stato inaugurato ufficialmente lo scorso 20 febbraio con una gara celebrativa tra le vecchie glorie del Milan e una selezione di leggende del calcio africano e libico. L’impianto ha una capienza di 41.500 posti ed è stato realizzato in tempi record da aziende turche e libiche. Il terreno di gioco è in erba ibrida, composta da manto naturale rinforzato da fibre sintetiche.