Uno dei grandi protagonisti del poker dell'Inter sulla Cremonese è Nicolò Barella, raggiunto da DAZN sul prato di San Siro dopo il triplice fischio del match: "Oggi abbiamo ritrovato dei meccanismi che avevamo un po' perso, ma per fare queste gare c'è bisogno di fiducia e di trovare la miglior condizione. E l'abbiamo trovata. Siamo felici. Abbiamo cercato di essere un po' più verticali e ci siamo divertiti, questa è la cosa più importante".

Chivu ti ha detto più volte di tirare, sull'assist di Bonny l'hai fatto e hai fatto gol.

"Una mia caratteristica è sempre stata di cercare di far fare gol al compagno, la gloria personale non mi è mai interessata. In certe situazioni sei costretto a tirare come nel mio gol sull'assist di Bonny: sono contento e lo ringrazio perché da quando è arrivato si è sempre messo a disposizione e ha sempre dato il massimo. Avevamo bisogno di questo: di gente che aveva voglia di lavorare con noi, di ridere, scherzare, entrare in campo e fare queste prestazioni".

Quello scorpione che hai fatto a centrocampo?

"Son cose istintive, quando uno si diverte viene tutto".