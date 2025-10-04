Mister Nicola studia l'undici della Cremonese che questa sera scenderà in campo a San Siro per sfidare l'Inter. La certezza è che sarà out anche il difensore Terracciano, bloccato da un problema fisico dell'ultimo momento che lo porterà ad essere rimpiazzato da Ceccherini. Ai box anche anche Audero (tra i pali ci sarà Silvestri), Collocolo e Moumbagna, mentre sono recuperati Sarmiento e Vardy: la coppia d'attacco iniziale dovrebbe essere composta da Vazquez e dall'ex nerazzurro Bonazzoli. Lo riporta il Corriere dello Sport.