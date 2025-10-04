Si parla tanto in questi giorni ovviamente di Francesco Pio Esposito e non potrebbe essere altrimenti. Anche Massimo Marianella, intervenuto su Sky Sport, ha parlato così dell'attaccante classe 2005: "All'Inter sapevano sicuramente fosse buono, forse non avevano realizzato che lo fosse così tanto. Dopo aver fatto un ottimo Mondiale, nel frattempo l'Inter aveva speso 25 milioni per Bonny. E probabilmente questa operazione, i dirigenti, l'avrebbero rivista".