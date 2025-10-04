Momento negativo per il Liverpool di Arne Slot, eurorivale dell'Inter in Champions League (appuntamento a San Siro il prossimo 9 dicembre, ndr). Dopo aver perso in campionato contro il Crystal Palace e in coppa contro il Galatasaray, arriva il terzo ko nel giro di sette giorni. Esulta il Chelsea allo Stamford Bridge: Caicedo porta avanti i Blues, Gakpo mette a segno il pari temporaneo, ma la beffa per il Liverpool arriva quasi a tempo scaduto (95'), con Estevao che fa impazzire il pubblico di casa.

Sezione: Eurorivali / Data: Sab 04 ottobre 2025 alle 22:20
Autore: Niccolò Anfosso
