Per Giogio Perinetti il Napoli campione in carica è in pole per lo scudetto, con l'Inter come principale rivale. L'esperto dirigente lo sottolinea nell'intervista concessa oggi al Corriere dello Sport: "Napoli favorito per lo scudetto? Lo è perché a maggio lo ha vinto non da favorito, e su questo Conte ha ragione. Quest'anno cito anche l'Inter, che per me ha la rosa più forte. Il Milan può diventarlo. Roma e Juve oggi sono un passettino dietro".

La Champions è un'altra sfida intrigante per Conte.

"Lo è per il Napoli ma per la Serie A in generale. Negli ultimi anni solo l'Inter ha fatto strada con due finali, per questo sostengo che abbia la rosa più ricca e completa di tutte".