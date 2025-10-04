Il Profeta Hernanes, intervenuto su DAZN nel post-partita di Inter-Cremonese, ha ribadito un concetto espresso qualche giorno fa: "Questa partita conferma ciò che dicevo: l'Inter gioca il miglior calcio d'Italia, di Bonny si diceva che era importante perché saltava l'uomo, oggi non ha saltato l'uomo ma ha fatto tre assist. E' una grande rosa quella dell'Inter e Bonny è un giocatore completo", ha concluso Hernanes.