Hakan Calhanoglu fuori, Davide Frattesi dentro. Questa è la novità dell'ultimo minuto in merito alla formazione che Cristian Chivu potrebbe schierare domani sera contro la Cremonese. Questo perché, secondo Sky Sport, il centrocampista turco potrebbe essere risparmiato dopo la botta subita nel corso del match di Champions League contro lo Slavia Praga che lo ha lasciato claudicante. Resta ancora aperto uno spiraglio per la presenza di Calha, ma in caso di forfait possibile largo alla soluzione con Nicolò Barella regista e con Davide Frattesi finalmente rilanciato dal primo minuto come mezzala. Petar Sucic resta di rincorsa.

Ancora indecisione, invece, per chi sarà l'attaccante che rimpiazzerà Marcus Thuram e affiancherà Lautaro Martinez: Ange-Yoan Bonny è al momento in vantaggio su Pio Esposito. Torna Alessandro Bastoni nel potenziale terzetto difensivo.

Questa pertanto la nuova probabile: Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Frattesi, Barella, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Bonny.