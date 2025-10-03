Per qualche giorno, anche a causa di indiscrezioni provenienti dalla Francia, il nome di Maghnes Akliouche, jolly offensivo del Monaco, è stato accostato all'Inter quando l'opzione Ademola Lookman stava ormai per spegnersi. Un sogno di mezza estate, che visti i costi in ballo difficilmente sarebbe stato alla portata dei nerazzurri, su cui è tornato Fabrizio Romano nelle ultime ore: "Oltre al gradimento, l'Inter non ha mai lavorato concretamente a questo trasferimento, non ha presentato alcuna offerta. Operazione lontana dalla realtà per il calcio italiano, si parla di una cifra oltre i 50 milioni di euro per un giocatore fortissimo già approcciato da club di Premier League".