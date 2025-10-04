La presenza in campo dal 1' di Hakan Calhanoglu contro la Cremonese è da considerare a forte rischio. Il turco potrebbe accomodarsi in panchina per la prima volta in stagione ed essere rimpiazzato da uno tra Davide Frattesi e Petars Sucic, con Nicolò Barella spostato nel ruolo di regista. È quanto riferisce oggi tra le sue pagine La Gazzetta dello Sport.

Cristian Chivu deciderà a poche ore dal fischio d'inizio, ma il dubbio è legato all'ultima sfida di Champions League contro lo Slavia Praga e alla botta presa alla gamba destra. "Da allora la situazione è migliorata e la corsa è tornata sciolta - precisa la rosea -. Il regista turco sta bene e, in teoria, potrebbe giocare, ma a questo pensiero si contrappone quello del suo allenatore, che non vorrebbe correre il minimo rischio".