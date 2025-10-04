Intervistato da DAZN prima di Lazio-Torino, Claudio Lotito ha voluto chiarire i motivi per i quali il club biancoceleste non ha potuto fare mercato nell'ultima sessione estiva: "E' sotto gli occhi di tutti quello che abbiamo subito ingiustamente sul mercato, visto che la norma era stata abolita dal 1° luglio - la ricostruzione del presidente della Lazio -. Sapendo questa cosa, abbiamo ritenuto di scaricare questi costi entro il 31 marzo. Loro hanno ritenuto di bloccare il mercato sulla base di un indice di liquidità, che io ho chiamato di stupidità. La Lazio è in una situazione estremamente tranquilla e solida, è una società che ha 300 milioni di euro di patrimonio immobiliare, pur non avendo lo stadio di proprietà. Non c'è nessun rischio di fallimento, abbiamo sempre pagato puntualmente gli stipendi. La norma è stata interpretata in maniera anomala: una stagione sportiva può avere due norme diverse tra mercato estivo e invernale? La Lazio non ha mai avuto contestazioni da parte della UEFA. Invece mi risulta che altre squadre hanno avuto multe o non hanno potuto iscriversi alle competizioni".