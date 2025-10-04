Altro intervento di Beppe Sala, sindaco di Milano, dopo la decisione di approvare la vendita dell'area di San Siro a Inter e Milan. Intervenendo alla Leopolda a Firenze, Sala fa appello alla modernità della quale la sua città si fa paladina: "Se Milano vuol essere una città moderna, internazionale, non può avere timore a dire che lo stadio ha i suoi anni, che il Politecnico fa continue verifiche perché il terzo anello vibra. Si prende la cosa con coraggio e io sono stato coraggioso, ho visto il problema sul tavolo e non mi sono girato dall’altra parte”.

C'è anche una replica a Ignazio La Russa, che anche ieri ha rilanciato l'idea di tenere in piedi l'attuale Giuseppe Meazza per poter ospitare altre società: "Lui dice di tenere San Siro perché ci sono altre squadre che possono usarlo oltre a Inter e Milan: allora chieda al ministro Andrea Abodi di andare a reclutare squadre che vengano a giocare a Milano, gli facciamo un contratto di affitto. Sono tutti capaci a giudicare il lavoro degli altri”, ha aggiunto Sala.