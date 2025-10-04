Al fianco di Lautaro Martinez ci sarà ancora una volta un francese. Ovviamente in questo caso non si parla di Marcus Thuram, bloccato dal risentimento muscolare, ma diAnge-Yoan Bonny: l'ex Parma ha vinto il ballottaggio con Francesco Pio Esposito e partirà dall'inizio in attacco contro la Cremonese. Lo riferisce il Corriere dello Sport, ricordando anche che si tratta della prima da titolare con la maglia dell’Inter.

Le altre scelte di formazione vedono Sommer tra i pali coperto da Akanji, Acerbi e Bastoni, mentre la mediana potrebbe essere composta da Frattesi, Barella e Mkhitaryan, con possibile turno di riposo per Calhanoglu. Sull'esterno destro ci sarà Dumfries, a sinistra Dimarco si gioca il posto con Carlos Augusto.