A Formello l'Inter Primavera di Carbone non riesce a reagire all'avvio di stagione difficile. I nerazzurri perdono 1-0 contro una Lazio attendista ma mortifera nel momento decisivo. Dopo un buon primo tempo, affrontato in modo propositivo ma senza creare grandi occasioni, l'Inter cala nella ripresa, subendo il gol di Gelli all'ora di gioco. Poi, dopo aver trovato il vantaggio, i biancocelesti si chiudono ulteriormente, impedendo alla squadra di Carbone di creare occasioni per riaprire la partita. Prosegue quindi il digiuno dell'Inter U20, che non vince in campionato dal 16 agosto.

IL TABELLINO

Lazio-Inter U20 1-0

Marcatori: Gelli (61')

Ammoniti: Ciucci (L), Nenna (I), Bordoni (L), Breda (I)

LAZIO U20 (3-5-2): Bosi; Bordon, Bordoni, Ciucci (dal 60' Pernaselci); Ferrari, Baldi, Munoz (dal 68' Milillo), Gelli, Cuzzarella (dal 68' Calvani); Sulejmani, Serra. A disposizione: Pannozzo, Marinaj, Trifelli, Canali, Montano, Iorio, Carbone, Curzi. Allenatore: Francesco Punzi

INTER U20 (4-3-3): Taho; Marello (dal 77' Humanes), Breda, Nenna, Ballo; Cerpelletti, Zarate (dal 70' Moressa), Putsen (dall'81' Romano); El Mahboubi (dal 77' Williamson), Zouin (dal 70' Pinotti), Lavelli. A disposizione: Adomavicius, Della Mora, La Torre, Kukulis, Vukoje. Allenatore: Benito Carbone

Arbitro: Carlo Esposito (sez. Napoli)

Assistenti: Giuseppe Romaniello e Giovanni Ciannarella

RIVIVI IL LIVE

90'+4 - Finisce qui: la Lazio vince con gol di Gelli, l'Inter di Carbone non riesce a trovare il pari nel finale.

90'+2 - Cross di Pinotti, palla facile per Bosi, che blocca.

90' - Saranno quattro i minuti di recupero.

87' - Lavelli resta a terra. L'attaccante nerazzurro si è scontrato testa contro testa con Ferrari. In campo gli staff medici delle due suqadre.

85' - Humanes Gomez calcia da lontano. Palla lontana. L'Inter non può accontentarsi di questi tiri se vuole cercare il gol del pari.

81' - Taho esce in tuffo e allontana un pericoloso cross bianoceleste. Intanto Carbone esaurisce le sostituzioni con Romano, che entra al posto di uno spento Putsen.

80' - Adesso l'Inter si affida alle fiammate dei suoi nuovi entrati, senza riuscire però a mettere in affanno la difesa laziale.

77' - Escono El Mahboubi e Marello, dentro Humanes e Williamson. Altri due cambi per Carbone quindi.

76' - Bella discesa di Pinotti. Palla in corner dopo la sgroppata del neo-entrato.

75' - Marello crossa dalla sinistra. La difesa della Lazio ingabbia ancora un Lavelli sempre più in difficoltà nel confronto fisico.

69' - Cambia ancora Punzi: Munoz fa spazio a Milillo, Calvani rileva Gelli. Carbone invece decide che è il momento di Moressa e Pinotti al posto di Zarate e Zouin.

65' - Adesso per l'Inter le cose si complicano. La Lazio, che si era difesa ben sin qui, continua ad aspettare i nerazzurri. La squadra di Carbone concede quindi spazi pericolosi alle ripartenze avversarie.

63' - Ballo ci prova da lontanissimo. Bosi blocca in due tempi. Timida reazione quindi dell'Inter.

IL GOL - Cross basso dalla destra della Lazio con Serra. Sulejmani non ci arriva, ma la palla sfila. Gelli è più svelto di Ballo, lo anticipa e segna a porta vuota. Beffa per i nerazzurri, che avevano sicuramente giocato meglio degli avversari sin qui.

61' - Gol della Lazio. I biancocelesti la sbloccano con Gelli.

60' - Punzi capisce il rischio corso e sostituisce Ciucci. Al suo posto entra Pernaselci.

59' - Taho! Grande uscita bassa del portiere dell'Inter, che ferma Sulejmani in uno contro uno. Adesso la Lazio sta riuscendo a gestire di più il possesso palla, limitando la costruzione dei nerazzurri.

58' - Esposito grazia Ciucci. Saltato da Zouin a centrocampo, il terzino biancoceleste affonda il tackle in scivolata, stendendo l'avversario. Non arriva la seconda sanzione disciplinare.

57' - Sulejmani calcia da lontano: palla che va a diversi metri dalla porta.

55' - Ancora Inter in attacco: la squadra di Carbone preme sull'acceleratore ma non riesce a trovare la giocata per sbloccare la partita. Intanto Munoz stende El Mahboubi, ci poteva stare il cartellino giallo, non però secondo l'arbitro Esposito.

49' - Inter pericolosissima con Lavelli ed El Mahboubi. Il cross dalla sinistra di Marello trova la testa del marocchino, palla respinta sulla destra, dove c'è Ballo. Il contro-cross trova Lavelli che ci prova con il tacco. Anche qui la difesa laziale impedisce al tiro di arrivare in porta.

47' - Primo fallo e prima ammonizione per la Lazio nella ripresa. Bordoni calcia El Mahboubi, dopo che quest'ultimo aveva spostato la palla.

12.02 - Si riparte a Formello!

Ottimo primo tempo dei ragazzi di Carbone, almeno sul piano del gioco. Dal 20' in poi i nerazzurri hanno guadagnato campo, riuscendo a muovere bene la palla. La Lazio però si è chiusa con un blocco basso difficile da scardinare, non concedendo praticamente nulla in situazioni di gioco. Diverso il discorso sulle palle inattive, dove la squadra di Punzi invece ha rischiato qualcosina. Non ci sono state dunque grandi occasioni, eccezion fatta per il mancato colpo di testa di El Mahboubi a centoventi secondi dall'intervallo. La sfera era troppo alta per l'ala marocchina, che non è riuscita a spingere in porta, con Bosi fuori posizione.

11.45 - Fischia due volte Esposito: si torna negli spogliatoi sullo 0-0

44' - Grande occasione per l'Inter: sugli sviluppi di corner i nerazzurri non riescono però a insaccare con El Mahboubi. La palla, che era rimasta in area piccola per diversi secondi, viene poi allontanata da Santagostino.

42' - Torna a farsi vedere la Lazio. El Mahboubi perde palla in ripartenza, fermato da Bordoni. Il terzino sinistro biancoceleste poi calcia da lontano. Presa facile per Taho.

41' - Ballo calcia da fuori: palla deviata, lontana dalla porta di Bosi.

38' - Cross teso di Marello dopo una bella combinazione con Zouin. La palla viene allontanata dalla Lazio, che prova a ripartire. Nenna spende il fallo e si prende un giusto cartellino giallo.

31' - Zouin colpisce la traversa! Punizione di Marello che viene allontanata dalla difesa, dal limite dell'area l'ala nerazzurra colpisce malissimo e alza un campanile. La traiettoria mette in difficoltà Bosi, salvato dai legni.

29' - Punizione per l'Inter dalla destra. Marello crossa, Bosi esce alto e fa suo il pallone. Continua il momento positivo per l'Inter, che però deve stare attenta a non esporsi ai cambi di fronte.

23' - Ora si alzano un po' i ritmi. Le squadre però faticano a trovare la giocata giusta per rendersi pericolose. Primo giallo della partita per Ciucci intanto, entrato molto duro su Cerpelletti.

20' - Zarate ci prova da distanza siderale con il sinistro. La palla non si abbassa e sorvola la traversa.

17' - Zouin a terra in area: dopo aver saltato Ferrari e Santagostino c'è un contatto. Per Esposito non è abbastanza per assegnare un calcio di rigore.

16' - Rischioso errore di Ballo, che perde palla nella sua trequarti. Sulejmani sbaglia scelta e si accontenta di un tiro dalla distanza, debole e a lato.

13' - L'Inter gestisce bene il possesso ma non trova sbocchi: il cambio di ritmo di Zouin porta alla rimessa dal fondo.

8' - Gelli batte bene un altro calcio piazzato, questa volta dalla sinistra. Ancora i saltatori biancocelesti riescono a spizzare il pallone: Taho blocca la sfera, centrale.

5' - Occasione per l'Inter! Marello crossa dalla sinistra, con Bosi che non esce bene e lascia lì il pallone. Per sua fortuna Putsen, che arriva sulla respinta, non trova la porta.

2' - Prima sortita della Lazio. Cross di Gelli dalla trequarti su calcio di punizione. Taho è bravo e blocca in presa alta un colpo di testa debole dei biancocelesti.

1' - Si comincia! Prima palla per l'Inter.

10.58 - Squadre in campo: tra poco si comincia!

L'Inter U20 va a caccia della vittoria sul campo della Lazio. I nerazzurri di Carbone, che non vincono in campionato dalla prima giornata, datata 16 agosto, sono alla ricerca di punti preziosi per scappare dalla zona calda della classifica. La Lazio, allenata da Francesco Punzi, ha solo un punto in più dell'Inter, motivo per il quale la sfida è un vero e proprio scontro diretto. Ecco le formazioni ufficiali, calcio d'inizio alle ore 11.00.