Simone Giacchetta, direttore sportivo della Cremonese, parla così ai microfoni di DAZN a pochi minuti dal fischio d'inizio della sfida contro l'Inter: "Abbiamo avuto un ottimo inizio, siamo stati gli ultimi promossi dalla Serie B e abbiamo avuto un mercato in salita - esordisce il ds -. Abbiamo scelto un allenatore che conosce bene il campionato, che è abituato alle imprese per la salvezza, e abbiamo puntato su un gruppo di italiano. Sarà un campionato difficile, in Serie A è più facile perdere che vincere ma siamo preparati per fare il nostro percorso".

Solo una squadra da neopromessa ha vinto sia con l'Inter che con il Milan: il Bari. Per voi è un'impresa possibile?

"È difficile confermarsi a questi livelli, per noi è una grande opportunità giocare con questi campioni perché può elevare il nostro livello. È un'altra tappa del percorso, siamo contenti di giocare contro l'Inter".

Ferrara: "Ci rivediamo dopo tanto tempo, abbiamo giocato assieme. Ti faccio un in bocca al lupo"

"Ti ringrazio anche per aver detto che abbiamo giocato assieme, anche se io ero un ragazzino: posso vantarmi di aver giocato anche con Maradona. Rappresenti il piccolo sogno di chi inizia a fare il calciatore e realizza il massimo in brevissimo tempo".