Cristian Chivu sa che una vittoria questa sera a San Siro sarebbe importante per la continuità, visto che si tratterebbe della quinta di fila tra campionato e Champions League, ma anche per la classifica. "Dopo qualche settimana di dibattito sulla sua adeguatezza, l’allenatore dell’Inter è arrivato a un punto di svolta che non può ignorare: se batte la Cremonese, completando la cinquina di vittorie promesse tra campionato e Champions, si addormenta in testa alla classifica", scrive e ricorda La Gazzetta dello Sport.

Il tecnico nerazzurro però non guarda troppo in là, con il rientro dalla sosta che metterà in fila le due complicate trasferte di Roma e Napoli: bisogna pensare partita per partita, come sempre sottolineato pubblicamente dal romeno. Perché a Chivu "non piace azzannare il futuro, preferisce viverlo rispettandone i tempi di realizzazione - sottolinea la rosea -. In fondo lui, di se stesso, non ha mai dubitato".