Lautaro Martinez si presenta ai microfoni di DAZN per anticipare i temi di Inter-Cremonese. Partendo dalla sua condizione fisica: "Sicuramente quando un attaccante non segna, si cominciano a dire certe cose. Così come quando non arrivano i risultati - le parole del Toro -. Al contrario, se le cose vanno bene, non si parla di nulla. Io resto sempre concentrato sul lavoro, sull'Inter, su ciò che ci chiede il mister, ovvero la riaggressione dell'avversario se perdiamo palla. Sono contento di aver trovato la forma e i gol dopo un problema alla schiena che ora è superato. Volevo esserci, ma la migliore opzione è stata restare fuori, oggi sono contento del contributo che ho dato alla squadra".

Una parola su Esposito e Bonny.

"Sono due giocatori importanti che quest'anno ci danno una grandissima mano, hanno avuto la possibilità di giocare e segnare. Sono contento per il lavoro che stanno facendo".

Oggi farai di più la prima punta?

"Io cerco di fare tutto ciò che serve alla squadra, non ho una posizione fissa in campo. Cerco di andarmi a prendere gli spazi giusti, poi ogni partita è diversa".