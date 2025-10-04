Xavi Hernandez ha accarezzato per ben due volte l'idea di trasferirsi in Italia durante la sua carriera irripetibile, ma alla fine ha sempre prevalso il suo enorme attaccamento al Barcellona, il club della sua vita. "Da giocatore sono stato vicino a lasciare il Barcellona per una squadra italiana, il Milan - ha raccontato l'ex numero 6 dei blaugrana a Cronache di Spogliatoio -. Ho avuto conversazioni con Galliani, era anche venuto a Barcellona per parlare con mio padre. Ero in Nigeria a giocare il Mondiale Under 20, nel 1999. Il Barcellona aveva una squadra già completa quell'anno e ho avuto la possibilità di lasciare il club ma non me la sono sentita".

Qualche anno più tardi, Xavi ha rifiutato la corte di Inter e Bayern Monaco: "Nel 2008, prima dell'arrivo di Guardiola, ebbi la chance di andare al Bayern Monaco e all'Inter, ma la mia priorità è sempre stato il Barcellona. È vero che nei momenti difficili arrivavano molte critiche anche nei miei confronti perché ero il regista e le cose non funzionavano. Ho anche pensato di andare via, ma il mio cuore voleva sempre rimanere al Barcellona".