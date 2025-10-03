Emil Audero e Filippo Terracciano non sono stati convocati, entrambi a causa di problemi muscolari, dal tecnico della Cremonese Davide Nicola per la trasferta di domani a San Siro contro l'Inter, gara valida per la sesta giornata di Serie A. Nei 23 a disposizione del mister grigiorosso c'è invece Jamie Vardy. Ecco la lista: 

PORTIERI
16 Silvestri, 12 Malovec, 69 Nava  

DIFENSORI  
3 Pezzella, 4 Barbieri, 6 Baschirotto, 15 Bianchetti, 22 Floriani Mussolini, 23 Ceccherini, 30 Faye, 55 Folino

CENTROCAMPISTI  
7 Zerbin, 19 Sarmiento, 27 Vandeputte, 32 Payero, 33 Grassi, 38 Bondo, 48 Lordkipanidze 

ATTACCANTI  
10 Vardy, 11 Johnsen, 20 Vazquez, 90 Bonazzoli, 99 Sanabria

Sezione: L'avversario / Data: Ven 03 ottobre 2025 alle 16:45
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
vedi letture
Print