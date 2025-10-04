Vince ancora l'Inter. I nerazzurri calano un poker davanti ad una Cremonese che per quasi novanta minuti non sa davvero che pesci prendere, imbambolata dalla sontuosità delle azioni della squadra di Cristian Chivu. Inter che con quattro marcatori diversi e due reti per tempo risolve la pratica grigiorossa e per qualche ora si unisce al gruppetto di testa della classifica. Poco da dire sulla partita, un monologo culminato con le reti di Lautaro Martinez, Yoan Bonny, Federico Dimarco e Nicolò Barella e con tante azioni che meritavano miglior sorte. L'unica macchia arriva nel finale con un pallone perso ingenuamente che frutta la rete ospite dell'ex Federico Bonazzoli. Poco male, alla fine sono solo applausi per l'Inter che arriva alla seconda sosta con un sorriso grande così.

IL TABELLINO

INTER-CREMONESE 4-1

MARCATORI: 6' Lautaro Martinez (I), 38' Bonny (I), 55' Dimarco (I), 57' Barella (I), 87' Bonazzoli (C)

INTER: 1 Sommer; 25 Akanji, 6 De Vrij, 95 Bastoni (58' 30 Carlos Augusto); 2 Dumfries (54' 11 Luis Henrique), 16 Frattesi, 23 Barella, 22 Mkhitaryan (74' 17 Diouf), 32 Dimarco; 14 Bonny (58' 94 Esposito), 10 Lautaro Martinez (74' 8 Sucic).

In panchina: 12 Di Gennaro, 13 J. Martinez, 7 Zielinski, 15 Acerbi, 20 Calhanoglu, 31 Bisseck, 36 Darmian, 42 Palacios.

Allenatore: Cristian Chivu.

CREMONESE: 16 Silvestri; 23 Ceccherini (58' 30 Faye), 6 Baschirotto, 15 Bianchetti; 22 Floriani Mussolini (74' 4 Barbieri), 33 Grassi, 38 Bondo, 3 Pezzella; 20 Vazquez (56' 10 Vardy), 11 Johnsen (46' 27 Vandeputte) 99 Sanabria (56' 90 Bonazzoli).

In panchina: 12 Malovec, 69 Nava, 7 Zerbin, 19 Sarmiento, 32 Payero, 48 Lordkipanidze, 55 Folino.

Allenatore: Davide Nicola.

Arbitro: Feliciani. Assistenti: Cicero-Politi. Quarto ufficiale: Rapuano. VAR: Gariglio. Assistente VAR: Di Bello.

Note

Ammoniti: Sucic (I), Pezzella (C)

Corner: 13-0

Recupero: 1°T 1', 2°T 4'.

LIVE MATCH

95' - FISCHIA FELICIANI, RIEN NE VA PLUS A SAN SIRO!! L'INTER SUPERA LA CREMONESE PER 4-1 E PER QUALCHE ORA SI TROVA IN VETTA ALLA CLASSIFICA!!!!

94' - Ultima conclusione ancora di Bonazzoli, palla larga.

92' - Frattesi prova a inserirsi, Baschirotto chiude bene.

91' - Quattro minuti di recupero.

90' - Intervento rischioso su Bonazzoli di Sucic, si valuta al VAR

87' - Gol della Cremonese con Bonazzoli! Da palla recuperata da Vardy su leggerezza di Diouf nasce una ripartenza grigiorossa che l'ex della gara finalizza davanti a Sommer!

86' - Cartellino giallo anche per Pezzella per trattenuta su Diouf.

86' - Dimarco prova a lanciare in verticele Esposito, sul quale però fa buona guardia Baschirotto.

84' - Giallo, francamente evitabile, per Sucic, che ha colpito Barbieri per reazione.

83' - Frattesi ancora al tiro, palla smorzata e controllata da Silvestri.

83' - Ancora bella manovra nerazzurra, Luis Henrique ci riprova senza inquadrare la porta.

80' - Punizione di Dimarco respinta dalla barriera, con un giocatore che resta a terra.

79' - Trattenuta di Bianchetti su Sucic, punizione dal limite per l'Inter.

77' - Colpo di reni di Silvestri che nega il gol della cinquina a Pio Esposito bravo a saltare più in alto di tutti.

74' - Ultimo spicchio di partita per Diouf e Sucic, fuori Lautaro tra l'ovazione della folla e Mkhitaryan. Nella Cremonese, Floriani Mussolini lascia il campo a Barbieri

74' - Frattesi prova a colpire davanti alla porta su cross di Dimarco, ma non arriva sul pallone.

72' - Lautaro cerca l'acrobazia da far saltare San Siro, palla fuori di poco.

71' - Altra azione da leccarsi i baffi dell'Inter, Dimarco crossa con Silvestri che blocca a terra.

68' - Luis Henrique è in buona posizione e prova lo shoot, palla alta anche per lui.

67' - Conclusione sballatissima di Mkhitaryan, palla fuori.

63' - De Vrij di testa su corner, palla alta.

61' - Finisce la partita di Bonny e Bastoni, in campo Esposito e Carlos Augusto.

58' - Tre cambi nella Cremonese: arriva il momento di Vardy che rileva Vazquez. Poi dentro Faye per Ceccherini e Bonazzoli per Sanabria.

I GOL DI DIMARCO E BARELLA: Prima Dimarco trova il diagonale giusto che non lascia scampo a Silvestri, pochi istanti dopo Barella arriva preciso sul pallone fornito da un eccellente Bonny e tutto solo in area firma il poker.

57' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRRRRRRRRR!!! NICOLOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO BARELLAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!

56' - IL GOL INVECE VIENE CONVALIDATO, GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEERRRR!!!

55' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEERRRR!! FEDERICOOOOOO DIMARCOOOO!!! Ma attenzione, Lautaro probabilmente in offside si intromette nella traiettoria.

54' - Cambio per l'Inter: esce proprio Dumfries, rimpiazzato da Luis Henrique.

53' - Grande recupero di Bonny che lancia Dumfries, il cui pallone viene però intercettato.

52' - Tentativo di cross dalla sinistra, Bastoni controlla Sanabria.

50' - Contatto Vazquez - Bastoni, il fallo è del Mudo secondo Feliciani.

48' - Cross di Bastoni, anticipo in corner di Bianchetti.

----

19.04 - Partiti!

19.03 - Le squadre rientrano in campo per il secondo tempo. Nella Cremonese fuori Johnsen e dentro Van de Putte.

----

HALFTIME REPORT - Come contro lo Slavia Praga, il primo tempo si rivela un monologo per l'Inter, che comanda il gioco in lungo e in largo, segna due gol con Lautaro Martinez e Yoan Bonny, e altre occasioni importanti riesce a concretizzare. Insomma, una prova decisamente importante sin qui.

45' + 1 - Finisce il primo tempo, squadre a riposo con l'Inter avanti 1-0 sulla Cremonese.

45' - Ci sarà un minuto di recupero.

41' - Frattesi entra in area eludendo Baschirotto poi tenta l'appoggio per Bonny ma la palla è troppo profonda.

41' - Bonny a un passo dal tris, per poco non impatta sull'ennesimo cross da sinistra.

IL GOL DI BONNY - Cross dalla sinistra di Dimarco, Bonny sbuca tra due difensori e colpisce di testa in tuffo sorprendendo Silvestri non irreprensibile.

38' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRRR!!! ANGEEEEEEEEEEEEEEEE YOOOOOOOOOOOOOOOOOOANNNN BOOOOOOOOOOOOOONNNYYYYYYYYYYY!!!

37' - Mkhitaryan va in sforbiciata sul pallone deviato da Floriani Mussolini, palla alta.

35' - Altra chiusura di Akanji, bravo su Johnsen.

33' - Barella prova il filtrante per Frattesi, Bondo intercetta poi prende fallo da Lautaro.

32' - Mezz'ora di gioco andata agli archivi, Inter che insiste a proporsi in avanti.

29' - Frattesi prende palla e viene atterrato da Bondo, Mkhitaryan reclama il giallo.

26' - Akanji controlla con mestiere un pallone per difenderlo da Sanabria, e riesce a far sfilare la palla fuori.

24' - Cross di Dumfries, palla che si perde nel vuoto e finisce ai difensori della Cremonese. Inter che però la riconquista subito.

20' - Ottimo lavoro di Bonny in area sull'assist di Dumfries, pallone che arriva a Barella che di esterno manda alto.

19' - Ancora Inter e ancora Mkhitaryan che impegna i riflessi di Silvestri, poi Dimarco calcia sul tap-in mandando fuori.

18' - Valanga nerazzurra, recupero di Mkhitaryan e contropiede velocissimo concluso dall'armeno con un tiro che finisce addosso a Silvestri.

17'- Frattesi scambia con Lautaro e tira, Silvestri si allunga e manda in corner.

13' - Rete annullata, Bastoni colpisce il pallone calciato da Dimarco in posizione di offside.

13' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRRR!!! FEEEEEEEEEEEEEEDEEEEEEEEEEEEERIIIIIIIIIIIIIIIIICOOOOOOOOOOO DIIIIIIIIIIIIMAAAAAAAAAAAAARCOOOOOOO!!!

12' - Doppio corner per i nerazzurri.

9' - Reagisce la Cremonese con un'azione propiziata da un errore di Akanji, tiro di Grassi toccato da Sanabria in chiaro fuorigioco e parato da Sommer.

IL GOL DI LAUTARO: Grande recupero di Barella a metà campo e lancio perfetto per Bonny che parte in posizione regolare. Il francese arriva in area e mette in mezzo per il Toro che non deve fare altro che mettere in porta.

6' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRRR!!! LAAAAAAAAAAUTAAAAAAAAAAAAROOOOOOOOO MAAAAAAAAAAAAARTIIIIIIIIINEEEEEEEZZZZZZZZ!!!

5' - Prova dalla distanza Akanji subito proiettato in avanti, pallone alto.

4' - Barella si trova ben piazzato ma preferisce scaricare su Dimarco che prova la conclusione, ribattuta da un difensore.

1' - Frattesi! Dopo appena 30 secondi di gioco tenta l'inserimento sul cross dalla sinistra di Dimarco ma colpisce male la palla da ottima posizione.

-----

18.00 - Primo pallone del match per la Cremonese: PARTITI!

17.58 - Lautaro e Bianchetti davanti a Feliciani per il sorteggio

17.56 - Inter e Cremonese entrano in campo.

17.47 - Le due squadre rientrano negli spogliatoi, fra poco sarà calcio d'inizio a San Siro.

-----