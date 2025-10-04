L'unica certezza dell'Inter di Cristian Chivu è che... non ci sono certezze. Col tecnico romeno tutto è in discussione, come evidenzia il quotidiano La Repubblica rifacendosi alle parole di ieri del mister in conferenza stampa, quando ha rivelato che lui la formazione la fa conoscere ai giocatori solo tre ore prima del match. "Un bel cambiamento rispetto al quadriennio di Simone Inzaghi, quando chi vestiva la pettorina nella partitella di vigilia alla Pinetina aveva la quasi certezza che sarebbe partito titolare l’indomani. Tutto cancellato. Chivu dal suo predecessore ha ereditato il modulo, ma nella gestione del gruppo ha introdotto un ingrediente: l’imprevedibilità".

All'orizzonte c'è questa amichevole che venerdì vedrà di fronte Inter e Atletico Madrid a Bengasi, match che si preannuncia comunque imbottito di nuovi protagonisti dall'una come dall'altra parte: "Ad attrarre nerazzurri e Colchoneros a Bengasi è la ricca borsa della federcalcio del Paese nordafricano, determinato a presentare al mondo il nuovissimo stadio della città, e a ricollocarsi sulla cartina del pallone, come ai tempi del tiranno Gheddafi". Dopo questo test, inizierà per i nerazzurri un periodo di fuoco con le partite contro Roma, Saint-Gilloise e Napoli: "Lì di tempo per aggiustare, limare e rettificare non ce ne sarà più. Forse, neanche per stupire".